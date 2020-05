Als de sportschool niet open mag, zet je toch gewoon alle fitnessapparaten buiten...

Dat de sportscholen pas na 1 september weer open mogen, valt behoorlijk tegen voor veel sportliefhebbers en eigenaren van sportscholen. Sportcentrum Coach in Waalre wilde daar niet op wachten en besloot alle fitnessapparaten naar buiten te slepen voor een sportschool in de buitenlucht.

Razend enthousiast

Eigenaar Richard vertelt hoe hij op het idee is gekomen: "We hebben natuurlijk allemaal kunnen horen dat wij nog niet open mogen. Nou ja, dat slaat in als een bom. De volgende dag zijn we gaan kijken: wat kan wel? Dus hebben we het mogelijk gemaakt om buiten te sporten en hebben we een ware openluchtfitness weten te creëren. De mensen zijn echt razendenthousiast!"