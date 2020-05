Automobilist 'laat zich even gaan' en rijdt 88 kilometer te hard op de A2

Foto: politie Team Verkeer Oost-Brabant, Twitter @Teamverkeerob

Een automobilist (38) uit Eindhoven kon dinsdagmiddag zijn rijbewijs inleveren nadat hij met 188 kilometer per uur over de A2 bij Boxtel scheurde. Je mag hier overdag 100 kilometer per uur rijden. De man liet zich in de woorden van de politie 'even gaan'.

Geschreven door Sandra Kagie

De Eindhovenaar reed in zijn Audi RS4 op de A2 bij Boxtel toen hij het gaspedaal flink intrapte. "Helaas voor hem vertoonde hij zijn kunsten in het bijzijn van onze videosurveillance", laat de politie weten.

De man kon zijn rijbewijs dus meteen inleveren. Ook zal de officier van justitie zich buigen over de zaak.