Met de auto naar de bioscoop? Plan ligt klaar voor drive-inbios

Binnenkort naar de drive-in bios? (Foto: Flickr.com)

De kans is groot dat we binnenkort ergens in de provincie naar een drive-inbioscoop kunnen. Audiovisueel expert Stafano Fadda schat de kans zeker op 75 procent. De Tilburgse ondernemer vertelde woensdagochtend op Omroep Brabant radio dat hij de zaak technisch op orde heeft. En dat hij met een aantal collega-ondernemers in 'een vergevorderd stadium' is om het plan te gaan uitvoeren.

Geschreven door Sandra Kagie

Hij moet alleen nog een vergunning krijgen en dat maakt het volgens Fadda 'lastig'. Voor veel evenemententerreinen geldt volgens hem namelijk dat een evenementenvergunning nodig is voordat er iets kan worden georganiseerd. En juist zo'n vergunning wordt in deze coronatijd niet afgegeven.

De oplossing is volgens Fadda de keuze voor een plek 'waar al een lopende vergunning op zit'. "Of een locatie die straks open mag. Een grote parkeerplaats op een afgesloten terrein, bijvoorbeeld. Of een groot strand", oppert hij.

'Mensen willen vermaakt worden'

"Mensen willen lekker vermaakt worden, buitenshuis", geeft de Tilburgse ondernemer aan. "Wij hebben daarvoor het concept. Waarbij natuurlijk alles op een verantwoorde manier gaat", benadrukt hij. Maanden is hij al met het idee bezig, sinds het begin van de intelligente lockdown.

En nu is de kans volgens hem dus heel reëel dat we binnenkort in een drive-inbios naar bijvoorbeeld Grease kunnen kijken. "Het plan is klaar", stelt hij enthousiast.

Grease herleeft als het aan Stefano Fadda ligt. In de video het drive-infragment:

