Michael van Gerwen houdt Raymond van Barneveld voor de gek

Toen Michael van Gerwen ontdekte dat je via een speciaal platform, tegen betaling, een videoboodschap door Raymond van Barneveld kunt laten inspreken, bedacht hij zich geen moment. Hij wilde absoluut de eerste zijn, legt hij met een vette knipoog uit in het programma Bureau Sport At Home van programmamaker Frank Evenblij. "Jij bent de beste darter en door jou ben ik gestopt", hoort Van Gerwen zijn voormalige collega graag zeggen.

De darter uit Vlijmen heeft er 75 euro voor betaald, zo vertelt hij.

Van Barneveld heeft nog niet aan het verzoek voldaan. Wel stuurde hij Van Gerwen meteen een berichtje: "Wat ben je toch een rotzak."

'Mis collega's niet'

In de 'quarantaineversie' van het sportprogramma praat 'Mighty Mike' openhartig over hoe hij de gedwongen coronapauze beleeft. Zo geeft hij aan zijn collega's niet te missen.

En op de vraag of hij zich kan voorstellen dat hij ooit wedstrijden zal gooien zonder publiek en mét een mondkapje, antwoordt hij dat 'een mondkapje voor sommige darters niet eens zo erg zou zijn'. Er zijn volgens hem namelijk 'bepaalde Nederlandse spelers die echt uit hun mond stinken'. Namen noemt hij niet, maar collegadarters weten volgens Van Gerwen precies wie hij bedoelt.

