Vaker groen licht voor fietsers en voetgangers in Tilburg als de coronaregels worden versoepeld

Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte in Tilburg (foto: gemeente).

Verkeerslichten voor fietsers en voetgangers in Tilburg staan binnenkort langer en vaker op groen. Ook gaat de maximumsnelheid op wegen binnen de ring omlaag van vijftig naar dertig kilometer per uur. Met deze maatregelen speelt de gemeente in op de toenemende verkeer nu de coronamaatregelen langzaam worden versoepeld.

Geschreven door Bart Elzendoorn

De gemeente presenteerde woensdag het plan om de verkeer in goede banen te leiden. Vooral fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte:

Op drukke kruispunten en in de buurt van scholen staan verkeerslichten vaker en langer op groen licht. Door fietsers en voetgangers meer tijd te geven om over te steken, moeten opstoppingen worden voorkomen, waardoor ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden.

Ook wordt er ruimte gemaakt zodat fietsers en voetgangers elkaar op veilige afstand kunnen passeren. Op delen van de Heuvelring en de Noordhoekring wordt een rijstrook voor automobilisten afgesloten, zodat fietsers daar kunnen rijden. Voetgangers krijgen dan het fietspad. Er wordt gekeken of dit ook mogelijk is op de Spoorlaan en de Schouwburgring.

Binnen de ring gaat de maximumsnelheid omlaag van vijftig naar dertig kilometer per uur.

De verkeerssituatie rond negen basisscholen wordt ook aangepast. Tijdens haal- en brengtijden van kinderen kan een straat worden afgesloten. Parkeerplaatsen kunnen tijdelijk buiten gebruik zijn en er kan eenrichtingsverkeer worden ingesteld. De komende periode volgen nog meer scholen dit voorbeeld.

Tot slot wordt bekeken of het mogelijk is om terrassen groter te maken als de horeca op 1 juni weer gedeeltelijk open gaat. De gemeente onderzoekt of de Korte Heuvel fietsvrij gemaakt kan worden. Maar er wordt ook gekeken naar de Paleisring en de Schouwburgring.

De maatregelen worden de komende weken uitgevoerd.