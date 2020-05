Wachten op privacy instellingen... Militairen verrassen bewoners De Schans Volgende Vorige 1/2 Militaire missie ging niet door, dus staat de mobiele keuken nu bij een zorginstelling

Eigenlijk zouden de Nederlandse militairen op missie zijn in Belize, maar door de coronacrisis ging de trip naar Midden-Amerika niet door. Omdat er al volop proviand was ingeslagen, besloten de militairen dan maar te gaan koken op plekken in Nederland waar ze wel een verzetje kunnen gebruiken. Dus staan de containers en de mobiele keuken nu onder meer voor enkele dagen in de tuin bij De Schans in Tilburg.

Geschreven door Paul Post

Daar wonen jongvolwassenen met een lichamelijke of meervoudige beperking en zij zijn zichtbaar enthousiast over het bezoek. "Ik ben heel erg fan van defensie dus ik vind het fantastisch dat ze hier zijn. Ik sprong bijna uit mijn bed van enthousiasme vanochtend omdat dit zou gaan gebeuren", zegt Delano lachend vanuit zijn rolstoel.

Blij met militair bezoek

Siza is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een beperking en op meerdere plekken krijgen ze deze dagen militairen op bezoek die voor hun koken, zoals bij De Schans in Tilburg. Jessica Beekman is daar locatieleider en ze is om meerdere redenen blij met het militaire bezoek.

"Superleuk, want de jongeren zitten hier al sinds half maart door de corona erg geïsoleerd. Vandaag is een echte feestdag, want voor het eerst mag er ook weer bezoek komen. Daar zijn ze de jongeren echt aan toe en dan zijn die militairen hier in de tuin een leuke afleiding."

Onverwachte missie

Sergeant Roderick geniet ook van deze onverwachte missie. Normaal was hij nu ver van huis, maar omdat dat niet kan, ziet hij dit als een waardevol alternatief. "We bereiden hier het voedsel, dat eigenlijk voor onze soldaten bestemd was. Deze spullen zouden meegaan naar Belize, maar krijgen nu toch een goede bestemming. Voor ons is het een leuke en nuttige oefening, alleen gaat het er hier wel een stuk relaxter aan toe."

Matroos Kayleigh werkt normaal bij de mariniers. Daar is ze soms medeverantwoordelijk voor het eten van soms wel 1200 mensen. Het koken voor een klein groepje bewoners en medewerkers van De Schans is voor haar dan ook een makkie.

"Voor de lunch bakken we brood. We hebben van alles om dat mee te beleggen en als extraatje gehaktballetjes in satésaus. Mijn specialiteit is het werken met met verse producten en ik krijg ook vaak complimenten als ik Indonesisch kook. Om hier te koken is eigenlijk ook wel weer eens leuk. Ik hoop dat de bewoners er ook van genieten."

De militairen koken nog tot en met vrijdag op diverse locaties van Siza in Tilburg en in tal van andere plaatsen in Brabant en Gelderland.