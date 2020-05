Bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in bossen bij Bergen op Zoom

1/2 Drie bommen die in de bossen zijn gevonden (foto: Erik de Jonge/Twitter).

In bossen bij Bergen op Zoom zijn woensdag acht explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de bommen op een open veld tot ontploffing gebracht.

De bommen werden op verschillende plekken in de bossen gevonden. De plek waar vijf kleinere bommen lagen, was anoniem gemeld bij de politie. De munitie is waarschijnlijk gevonden door iemand met een metaaldetector.