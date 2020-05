'30 per uur is een slakkengangetje', Tilburgers maken van hun hart geen moordkuil

Nieuwe maximumsnelheid in groot deel van Tilburg.

Tilburgers zijn verdeeld over de nieuwe maximumsnelheid binnen de Tilburgse ringbanen die vanaf 1 juni ingaat. De één vindt het belachelijk en frustrerend, een ander zegt dat 50 of 30 rijden niet zoveel verschil maakt. De gemeente vindt de maatregel nodig om ruimte te creëren in de binnenstad zodra de coronamaatregelen worden versoepeld. In de video maken Tilburgers van hun hart geen moordkuil.

Geschreven door Rebecca Seunis

Dit zeggen Tilburgers over de lagere maximumsnelheid:

Wethouder Mario Jacobs legt uit waarom er voor de maatregelen is gekozen: "Voor ons staat de gezondheid van de Tilburger voorop. Daarom hebben we maatregelen voor scholen bedacht, zoals de mogelijkheid om de straat af te sluiten tijdens het halen en brengen. Ook hebben we gekeken hoe het moet als de horeca en middelbare scholen weer opengaan."

Niet te lang voor stoplicht

Naast de lagere maximumsnelheid binnen de ring, worden ook de verkeerslichten op de Cityring en binnen de ringbanen anders afgesteld. Jacobs: "Zodat scholieren niet te lang voor het stoplicht hoeven te wachten. Zo voorkom je dat er leerlingen te dicht bij elkaar komen te staan waardoor de besmettingskans toeneemt."

Volgens Jacobs zijn de verkeersmaatregelen 'geen politiek ding'. "Iedereen die zijn gezonde verstand gebruikt, weet dat je ruimte nodig hebt voor de gezondheid. Als we hiermee ruimte kunnen scheppen, moeten we dat meteen doen."

