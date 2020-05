Vechten om niet kopje onder te gaan in plaats van absolute topmaand voor het Oorlogsmuseum

Wachten op privacy instellingen... Het Oorlogsmuseum in Overloon is druk met de 'verbouwing' (foto: Tessel Linders). Volgende Vorige 1/2 Oorlogsmuseum Overloon luidt de noodklok.

Het had zo mooi moeten zijn deze maanden. Honderden schoolgaande kinderen zouden in Oorlogsmuseum Overloon les krijgen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. 1000 Canadese kinderen zouden komen. En natuurlijk al die veteranen en toeristen die de viering van 75 jaar bevrijding wilden bijwonen. Maar er kwam niemand en de deur bleef dicht.

Geschreven door Tessel Linders

Het had een succesjaar moeten worden voor Oorlogsmuseum Overloon. Het jaar waarin 75 jaar bevrijding wordt gevierd. Met de maand mei als absolute topmaand. Maar niets is minder waar. De deuren zitten al weken potdicht en voor een museum zonder subsidie is dat rampzalig. "Het water staat ons aan de lippen."

Mondjesmaat open

Toch is het is een drukke bedoening voor een 'leeg' museum. Steekwagens rijden af en aan om oorlogsvoertuigen te verplaatsen. Meer ruimte moet er komen om bezoekers vanaf juni veilig te kunnen ontvangen. Brede gangpaden betekent dat het oorlogstuig dichter op elkaar gezet moet worden.

"We zijn heel erg blij dat we waarschijnlijk vanaf juni weer bezoekers kunnen ontvangen", zegt Janneke Kennis van het museum. "Al moet er heel veel veranderen voor we volgens de nieuwe regels weer open kunnen." Het verplaatsen van voertuigen is maar een van de maatregelen. In het restaurant kan alleen worden afgehaald en ook de museumwinkel moet totaal worden verbouwd.

Maar ze doen het in Overloon. Omdat weer mondjesmaat opengaan de enige manier is om niet kopje onder te gaan. Alleen is het de vraag hoe lang ze het dan nog vol kunnen houden. "We krijgen een kleine financiële bijdrage van de gemeente. 98 procent van het budget moeten we zelf verdienen door de kaartverkoop", zegt Janneke.

Die kaartverkoop gaat in de 'anderhalvemeter-samenleving' hoe dan ook achteruit. "We zullen moeten werken met tijdvakken en online kaartverkoop. Er kunnen gewoonweg minder mensen naar binnen.

Klemmend beroep

Minister van Engelshoven kondigde onlangs aanvullende rijksmaatregelen aan om de cultuursector te steunen. Zes ton gaat er naar de zes belangrijkste musea in Brabant. Tot verbijstering van de gemeente Boxmeer staat het Nationaal Oorlogsmuseum Overloon daar niet bij. De gemeente heeft inmiddels een klemmend beroep op de provincie gedaan om het museum te steunen.

Janneke Kennis hoopt dat dat gaat gebeuren. Want zonder steun is de kans groot dat het Oorlogsmuseum het niet gaat redden en dat zou verschrikkelijk zijn", zegt Kennis. "Het is zo belangrijk dat dit er is. We moeten blijven herdenken en herinneren. Er is geen betere plek voor oorlog dan in een museum. Zo kan je op een fijne manier over zo'n rotonderwerp vertellen."