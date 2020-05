Joost (30) uit Halsteren kwam om bij surfdrama in Scheveningen

Foto: Facebook Huis aan het water Foto: ANP Volgende Vorige 1/2 Foto: Facebook Huis aan het water

Eén van de vijf surfers die maandag om het leven kwamen voor de kust van Scheveningen, was de 30-jarige Joost Bakker uit Halsteren. Dat schrijft Stichting Huis aan het Water op zijn Facebookpagina. Joost zamelde een paar keer geld in voor deze stichting die kankerpatiënten steunt.

Geschreven door Cor Bouma

In de Nederlandse surfwereld is met grote verslagenheid gereageerd op de dood van de vijf body- en golfsurfers die maandag om het leven kwamen voor de kust van Scheveningen. Na zijn middelbare schooltijd verhuisde Joost voor het surfen naar Den Haag, waar hij surflessen gaf en topsurfers coachte. De surfer was net 30 geworden.

Joost heeft in 2013 7000 euro opgehaald voor Huis aan het Water door samen met een vriend van de Noordkaap naar Gibraltar te fietsen.

Van deze actie werd destijds een video gemaakt:

Wachten op privacy instellingen...

Naast deze sponsoractie heeft Joost in 2014 samen met andere de Mont Ventoux beklommen voor Huis aan het Water.

“Wij zijn Joost enorm dankbaar voor wat hij toen heeft gedaan en zijn enorm verdrietig dat zo'n mooi mens zo veel te jong is overleden”, is te lezen op Facebook.

Enorme levensgenieter

“Joost was een levensgenieter, super sociaal, vrolijk sportief en hield van zijn vrijheid. Zijn passie en zijn werk was surfen en helaas is dat ook zijn dood geworden.”

De vijf surfers waren allemaal kind aan huis bij surfschool The Shore. "The Shore kun je wel een beetje beschouwen als de huiskamer van alle surfleraren", zegt een medewerker van de surfschool tegen de NOS. Voor de surfschool liggen veel bossen bloemen en er is een gedenkteken opgehangen: een zwart bord met vijf witte vissen erop.

Wachten op privacy instellingen...