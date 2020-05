Jelle speelde gitaar voor zijn artsen terwijl hij werd geopereerd aan een hersentumor [VIDEO]

Jelle speelde gitaar terwijl hij geopereerd werd (Foto: Erasmus MC).

Toen Jelle van Tilburg (35) uit Bergen op Zoom hoorde dat hij geopereerd moest worden aan een grote hersentumor wist hij twee dingen zeker: dat hij gitaar wilde spelen tijdens de operatie en dat er meer geld moest komen voor onderzoek. Dankzij een bijzondere video van zijn gitaarspel tijdens de operatie, heeft hij beide doelen bereikt.

Geschreven door Rebecca Seunis

Het zal je maar gebeuren: je bent een kerngezonde, muzikale dertiger, maar vanwege hoofdpijn ga je toch maar naar de dokter. Voor de zekerheid wordt er een MRI-scan gemaakt en al vrij snel blijkt dat je een grote hersentumor hebt. Het overkwam instrumentenbouwer Jelle.

Concert op de operatietafel

“Ik was helemaal niet ziek, dus dat was wel even schrikken”, vertelt hij. Half januari kwam de diagnose, begin maart lag Jelle op de operatietafel. Zijn operatie waarbij hij gewoon wakker was, werd niet alleen gefilmd, Jelle gaf ook nog eens een bijzonder ‘concert’ voor de aanwezige artsen, verplegers en anesthesisten.

“Ik had van tevoren besloten dat ik wakker wilde zijn tijdens de operatie. Dezelfde operatie wordt ook onder volledige narcose uitgevoerd, maar dan is het maar de vraag hoe je eruit komt. Nu was er een gevoel van controle. Ik had wel eens gezien dat mensen een instrument bespeelden tijdens zo’n operatie dus voor mij was dat een logische gedachte. Zo was mijn fijne motoriek en muzikaliteit goed te controleren tijdens de operatie.”

Maar er was nog een reden voor Jelle’s bijzondere keuze: “Je kunt heel veel over kankeronderzoek praten, maar ik wist wel dat er meer aandacht voor zou komen als ik op de operatietafel zou gaan jongleren. Nou kan ik niet jongleren, maar wel gitaarspelen”, grapt hij. "Het was een mooie kans om aandacht te vragen voor het onderwerp."

'Inside my head'

Jelle speelde onder andere Pink Floyd’s ‘Wish You Were Here’ op de operatietafel. “En ik heb ook nog een lied van Di-Rect speciaal voor de arts gespeeld, namelijk ‘Is It You Inside My Head’, dat vond ik wel toepasselijk!”

Hij kreeg op een gegeven moment zelfs applaus van de aanwezige verpleegkundigen in de ruimte. Hoe dan ook was het zijn meest bijzondere concert ooit.

Twee maanden na de operatie gaat het goed met Jelle. De operatie is geslaagd en hij voelt zich niet ziek. Hij is gewoon weer aan het werk en speelt uiteraard nog steeds gitaar. Via een inzameling hoopt hij nu veel geld in te zamelen voor onderzoek naar hersentumoren. Binnen korte tijd is er al meer dan 10.000 euro opgehaald.