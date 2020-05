Autobrand aan de Scharstraat in Helmond, aanmaakblokjes gevonden bij auto in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Autobrand aan de Scharstraat in Helmond. (Foto: SQ Vision / Harrie Grijseels) Volgende Vorige 1/2

Een auto op een parkeerplaats aan de Scharstraat in Helmond is woensdagnacht door brand verwoest. Ook twee andere auto's op de parkeerplaats raakten door het vuur beschadigd. Aan de Tivolilaan in Eindhoven wist een voorbijganger woensdagavond laat juist te voorkomen dat een auto in vlammen opging. Hier werden aanmaakblokjes gevonden.

Geschreven door Sandra Kagie

Een vrouw ontdekte de beginnende autobrand aan de Tivolilaan op tijd en meldde deze snel waardoor de schade aan de auto hier beperkt bleef. De vrouw heeft een man zien wegrennen. Bij de auto werden volgens omstanders zowel aan de voor- als achterkant aanmaakblokjes gevonden.

Behalve de auto aan de Scharstraat in Helmond waarbij de brand ontstond, raakte ook een van de twee andere auto's hier zo beschadigd dat deze niet meer te gebruiken is. De oorzaak van deze brand is officieel nog niet duidelijk, maar buurtbewoners hebben het over brandstichting.