Ad brengt zijn overleden vrouw per fiets naar het crematorium: 'Onze laatste rit samen'

Ad brengt zijn overleden vrouw per fiets naar het crematorium (foto: Joost Duppen).

Fietsen liep als rode draad door het leven van Ad Verhoeven en zijn vrouw Diny uit Mariahout. Vorige week overleed ze op 68-jarige leeftijd. Afgelopen maandag bracht Ad (69) haar per fiets naar het crematorium in Beek en Donk. “Dat was onze laatste rit samen.”

Geschreven door Bart Elzendoorn

Ad zit nog vol emoties als we hem donderdagmorgen spreken. Maar na de eerste tranen raakt hij niet uitgepraat over zijn Diny. Zijn liefde, zijn fietsmaatje.

Steun en toeverlaat

De twee leerden elkaar kennen tijdens de Ronde van Lieshout in 1969. Diny was 17 jaar oud, Ad een jaartje ouder. Ze lieten elkaar nooit meer los. Ad fietste toen al veel, ook wedstrijden. En zijn Diny was er altijd bij. Ze miste er slechts twee. “Ze heeft mij altijd gesteund. En zelf ging ze ook steeds meer fietsen.”

Diny fietste zo’n 8000 kilometer per jaar. Ad haalt met gemak 20.000 kilometer per jaar. Samen trokken ze er iedere week weer op uit. De natuur in, op de fiets. Natuurgebied Wijboschbroek behoorde tot de favoriete locaties. Maar ook in de omgeving van Oirschot en De Mortel toerde het stel graag.

Complicaties

In januari werd Diny ziek. Ze bleek vasculitis te hebben, een ontsteking van de bloedvaten. “Ze heeft heel veel pech gehad. Diny kreeg er een longontsteking en longembolie bovenop.” Ze overleed vorige week aan de gevolgen van een tweede longontsteking. “Dat was te veel van het goede”, zegt Ad.

“Ze was thuis de laatste dagen. Iedereen heeft goed afscheid kunnen nemen. Gelukkig maar, want met dit coronavirus is dat maar een gedoe”, gaat hij verder. Na haar overlijden opperde iemand van fietsclub BZET De Bosduvels, waar Ad en Diny erelid van zijn, om haar per fiets weg te brengen naar het crematorium. Het werd uiteindelijk een aanhanger, waar de kist met daarin Diny precies op paste.

'Ik heb constant gejankt'

Onder begeleiding van de fietsclub en familieleden fietste Ad maandag voor de laatste keer samen met zijn grote liefde. “Het was heel mooi. Ik heb constant gejankt. We fietsten nog langs Bavaria, waar Diny bijna vijftig jaar heeft gewerkt. Collega’s van haar stonden bij de rotonde. Het was heel pittig om te doen, maar ik kijk er met een mooi gevoel op terug. Dit was het laatste wat ik voor haar kon doen.”

Ad fietste met zijn vrouw ook langs Bavaria (foto: Joost Duppen).

Ad haalt nog eens diep adem. “Zo’n afscheid heeft ze gewoon verdiend”, zegt hij. “En de as strooien we volgend jaar uit op routes die we vaak samen fietsten.”

Bekijk hier beelden van de bijzondere rouwstoet:

