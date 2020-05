Einde aan hoofdpijndossier TUF Recycling: kunstgrasmatten binnen 40 weken opgeruimd

Wachten op privacy instellingen... Kunstgrasmatten opgestapeld bij TUF Recycling in Dongen. (Foto: Omroep Brabant) Volgende Vorige 1/2

Over een jaar liggen er in Dongen geen kunstgrasmatten meer. Dat heeft burgemeester Marina Starmans donderdagmiddag tijdens een persconferentie gezegd. "We hebben een enorme doorbraak in het dossier TUF-Recycling. Maandag beginnen we al met het opruimen van de Infill en kunstgrasmatten."

Geschreven door Agnes van der Straaten

Grondeigenaar Jurgen Kemps van Dongen Pallets heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en gaat de locatie leeg maken. Met het leegmaken van de twee locaties in Dongen van TUF Recycling, komt er een einde aan een hoofdpijndossier van de gemeente Dongen. Op het terrein aan de Vierbundersweg gaat leerlooierij en buurman ECCO uitbreiden met kantoren of een innovatiecentrum.

Hoeveel het opruimen gaat kosten wil eigenaar Kemps van Dongen Pallets niet zeggen. Hij neemt alle kosten voor zijn rekening. De gemeente Dongen gaat niets betalen.

Opslagloods in brand

In oktober 2018 brak er brand uit bij TUF-Recycling in Dongen. De opslagloods van het bedrijf dat kunstgrasvelden met plastic en verontreinigend rubber verwerkt, brandde uit.

Op het terrein bleek 10.000 ton infill te liggen, een mengsel van zand en rubber. Dat terwijl het bedrijf maar een vergunning had voor de opslag van 7500 ton. In september 2019 is het bedrijf ASIR uit Rotterdam, in opdracht van TUF begonnen met het weghalen van de infill. Honderden vrachtwagens reden toen af en aan om het uiteindelijk naar een bedrijf in Helvoirt te brengen. Daar werden de zand en de rubber deeltjes van elkaar gescheiden en schoongemaakt.

Milieuregels overtreden

TUF Recycling kwam in september 2018 in het nieuws na een uitzending van Zembla. Het bedrijf zou structureel meerdere wetten en milieuregels overtreden. De kunstgrasvelden lagen torenhoog op het terrein, zonder de juiste vergunning. Het kunstgras zou worden doorverkocht aan particulieren en worden gedumpt in het buitenland.”

TUF had het volgens documenten al twee jaar aan de stok met de inspectie en de Omgevingsdienst.