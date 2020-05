Dobberen in je rubberbootje op zee die woonkamer heet, wie wil met Veerle en Pip op thuisvakantie?

Veer en Pip (foto: _touristathome/Instagram).

De Tilburgse huisgenoten Veerle en Pip doen hun best ook de minder negatieve kanten van de coronacrisis in te zien. Niets doen, beetje liggen, af en toe wat zon pakken: de link met vakantie was snel gelegd, en dus dook het tweetal Instagram op om… nou ja, met iedereen op vakantie te gaan - maar dan thuis.

Geschreven door Ron Vorstermans

Een tent middenin de woonkamer, parasol erbij, glaasje champagne in de hand: kosten noch moeite zijn door Veerle en Pip gespaard om het vakantiegevoel naar de woonkamer te halen. De foto’s die het tweetal binnenkrijgt op Instagram worden gedeeld op hun speciale pagina: @_touristathome.

“We dachten: iedereen heeft de vakantie moeten cancelen en niemand kan relaxed het land uit, dus waarom gaan we niet thuis op vakantie?", vertelt Pip. "We hebben iedereen opgeroepen om vakantie te houden, maar dan thuis, met een tent in je woonkamer of door op je parkeerplaats te picknicken.”

Een staycation dus. Het idee is inmiddels door een handjevol mensen opgepakt, maar helemaal storm wil het nog niet lopen. Toch is meedoen simpel. Je hoeft enkel @_toristathome te taggen op Instagram. Inspiratie opdoen kan hieronder, of natuurlijk in je eigen vakantie-album.

