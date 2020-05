Wordt KLM Open in Cromvoirt eerste grote sportevenement na corona? 'Gezondheid staat voorop'

Bernardus golfbaan in Cromvoirt, decor van KLM Open

Er is een reële kans dat het KLM Open het eerste grote sportevenement in Brabant wordt na de coronacrisis. Het prestigieuze golftoernooi wordt van 17 tot 20 september in Cromvoirt georganiseerd. Normaal gesproken zouden er 50.000 toeschouwers komen. Toernooidirecteur Daan Slooter houdt rekening met diverse scenario’s. “Het gaat niet zo zijn als in andere jaren.”

Geschreven door Leon Kersten

Op dit moment zijn sportevenementen nog verboden tot 1 september. Al zette sportminister Van Rijn gisteren de deur op een kier om het betaald voetbal eerder te laten beginnen.

In Cromvoirt houden ze alle ontwikkelingen rond de coronamaatregelen nauwlettend in de gaten. Toernooidirecteur Slooter gaat er nog steeds vanuit dat het KLM Open doorgaat, maar houdt vanzelfsprekend een slag om de arm.

“Bij alles wat wij zullen besluiten, staat de gezondheid van mensen voorop. Als je ziet wat er gebeurt over de hele de wereld door het coronavirus, dan zijn er natuurlijk ook heel veel belangrijkere dingen dan het wel of niet doorgaan van een golftoernooi."

Het KLM Open, dat voor het eerst in Cromvoirt wordt georganiseerd, wil in principe spelen met publiek. "Zonder toeschouwers mis je de sfeer die hoort bij ons Open,” stelt toernooidirecteur Slooter, ”en de sponsors kunnen dan ook geen gasten uitnodigen.”

Afstand

De anderhalvemetersamenleving zou wel toepasbaar kunnen zijn op golfbaan Bernardus in Cromvoirt, want er is meer dan voldoende ruimte. “Het beperkt het aantal toeschouwers, maar het is wel te doen. En misschien zijn we over een paar maanden niet anders gewend”, zegt Slooter.

De opbouw van het golftoernooi zou begin september beginnen. Ruim voor die tijd wordt de knoop doorgehakt over het wel of niet doorgaan.