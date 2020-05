Alle ogen gericht op theater Markant in Uden: kunnen hier veilig honderden bezoekers binnen?

Wachten op privacy instellingen... Theater Markant in Uden experimenteert met schermen in de zaal. Schermen moeten de bezoekers van Theater Markant in Uden beschermen. Alle ogen zijn op theater Markant gericht waar ze experimenteren met schermen. Volgende Vorige 1/4

Heeft theater Markant in Uden de redding voor de theaterwereld in huis? Het theater experimenteert volop met schermen in de zaal. Met in totaal dertig maatregelen, zouden er 450 bezoekers veilig een voorstelling kunnen bijwonen, is de gedachte. En dat zijn er veel meer dan de maximaal dertig of honderd man, die de overheid vooralsnog wil toestaan. In de Nederlandse theaterwereld zijn dan ook alle ogen op Uden gericht.

Geschreven door Rogier van Son

Waar de zaal normaal gesproken een zee van rode stoelen is, wordt het rood nu onderbroken door zwarte schotten. Tussen elke drie stoelen is er eentje geplaatst. De bezoekers zitten met zijn tweeën bij elkaar en de derde stoel is omgebouwd tot een tafeltje waar je drankje op kan staan. Bovenop de stoelen zitten ook doorzichtige schermen zodat je voor en achter beschermd bent. De schermen zijn gemakkelijk te verplaatsen, zodat er ook hele gezinnen bij elkaar kunnen zitten.

“We hebben een intelligente oplossing bedacht om uit de intelligente lockdown te komen”, zegt directeur Jan Wouda. De schermen maken deel uit van een uitgebreid protocol dat ervoor moet zorgen dat je veilig naar het theater kunt. “We hebben het risico tot een minimum beperkt. We sturen de bezoeker vooraf al informatie toe, over wat je allemaal moet doen. Als je hier komt, is het eenrichtingsverkeer. Je loopt de foyer door. Je jas neem je mee. Bij de bar haal je een drankje en daarna worden gasten rij na rij na rij naar binnen gebracht. In de volgorde van de rij, zodat je niet langs elkaar hoeft te komen.”

Stempel keuringsinstituut

Keuringsinstituut TÜV Nederland in Son en Breugel heeft alle maatregelen op de tekentafel bekeken en goedgekeurd. Dat betekent nog niet dat het theater direct het stempel ‘goedgekeurd’ krijgt. Voor het certificaat van TÜV moet ook alles in de praktijk goed gevonden worden. Dat is nog niet gebeurd, omdat nog niet alle voorzorgsmaatregelen al zijn toegepast in het theater.

Een stempel van het keuringsinstituut betekent overigens niet dat alle seinen van de overheid ook direct op groen springen. "Ons keurmerk is er vooral om aan mensen te laten zien: Kijk wij hebben ons huiswerk gedaan, wij hebben alles op orde’’, vertelt Rogier Schijven van TÜV Nederland.

Toiletbezoek?

Maar hoe haalbaar zijn de plannen van Markant? Wat bijvoorbeeld als je tijdens de voorstelling naar het toilet moet? Anderhalve meter afstand houden, gaat niet op het moment dat je andere bezoekers in dezelfde rij moet passeren.

De theaterdirecteur zie daar geen probleem in: “Wij vragen om thuis naar het toilet te gaan zodat je het hier tot het minimum beperkt. ’Als iemand dan toch moet, is dat een aanvaardbaar risico. Daar heeft TÜV Nederland ook naar gekeken. Het doel is om de risico’s tot het uiterste te beperken. Het is nergens risicoloos."

Veel interesse

De directeur van het theater heeft hoge verwachtingen. “Dertig of honderd bezoekers gaat ‘m niet worden. Vele theaters geven al aan dat ze over aan aantal maanden tegen een faillissement aan zitten. Op onze manier kunnen de theaters weer open.”

Uiteraard moet de overheid het ook goedkeuren en daarom is de lobby begonnen. Woensdag kwam Tweede Kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet van het CDA al kijken. De theaterdirecteur hoopt te mogen gaan testen. “We proberen te overtuigen dat dit een heel slimme oplossing is. Heel veel theaters tonen interesse. Hopelijk mogen we hier gaan testen. In twee weken tijd is dit al te realiseren. We zijn er trots op dat dit hier uit de regio komt. "

Zo zitten theaterbezoekers er straks in Uden wellicht bij.