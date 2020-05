Oranje-heldin en beste keeper van de wereld Sari van Veenendaal komt naar PSV

Sari van Veenendaal de nieuwe keeper van PSV vrouwen

Een zeer opvallende transfer in het vrouwenvoetbal. Sari van Veenendaal ruilt Atletico Madrid in voor PSV. Van Veenendaal is de vaste keeper van Oranje en werd vorig jaar uitgeroepen tot beste van de wereld. Met PSV speelt ze komend seizoen onder andere in de Champions League.

Geschreven door Leon Kersten

De overstap is opmerkelijk omdat speelsters van de succesvolle Oranjevrouwengeneratie, zoals Danielle van der Donk, Kika van Es en Jacky Groenen, juist allemaal naar het buitenland zijn gegaan.

Na het WK van vorig jaar, waar Oranje tweede werd, maakte Van Veenendaal de overstap van Arsenal naar Atlético, een van de beste clubs van Europa. Daar was ze echter nooit zeker van een basisplaats.

Champions League

Van Veenendaal (30 jaar) speelt komend seizoen met PSV in de Champions League in. De Eindhovense stonden bovenaan de eredivisie toen die vanwege het coronavirus voortijdig beëindigd werd.

Van Veenendaal liet onlangs nog weten graag terug te willen naar Nederland omdat haar partner altijd hier is blijven wonen en omdat ze graag bij haar familie is. In Nederland keepte ze eerder voor FC Utrecht en FC Twente.