Valse meldingen steek- en schietpartij zorgen dat politie binnen 24 uur twee keer uitrukt naar kamp

Binnen 24 uur zijn twee valse meldingen gedaan van een steekpartij en schietpartij op het woonwagenkamp aan het Scherpenzeelerf in Tilburg.

Donderdagmorgen toog een arrestatieteam naar het woonwagenkamp. Er was namelijk melding gedaan van een schietpartij. Vrij snel werd duidelijk dat er niets aan de hand was.

'Niet oké'

Een dag eerder was de politie ook op het kamp aanwezig. Toen was er een steekpartij gemeld. Ook hier ging het om een valse melding. “Hoewel het fijn is dat er geen steekpartij is geweest, is het natuurlijk niet oké om een valse melding te maken en collega’s voor niets te laten rijden”, reageerde de politie woensdag op Twitter.