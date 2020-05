Demonstratie in Vught tegen plannen voor N65

Ongeveer zeventig mensen hebben donderdagavond bij het Van der Valk Hotel in Vught gedemonstreerd. Ze zijn tegen de plannen om de N65, die dwars door Vught loopt, verdiept aan te leggen. Daarom hebben ze een burgerinitiatief ingediend om het verkeer door een tunnel te leiden.

'Protest serieus'

De demonstranten hielden overigens netjes anderhalve meter afstand van elkaar. Burgemeester Roderick van de Mortel en zijn wethouders maakten, voor de vergadering, even een praatje met hen. Van de Mortel zei tijdens het onderhoud dat hij het protest serieus neemt. De raadsvergadering is in het hotel, omdat er vanwege de coronamaatregelen niet genoeg plek is in het gemeentehuis.