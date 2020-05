Film over iconische Koepelgevangenis door coronacrisis niet op filmfestivals maar wél op YouTube

Wachten op privacy instellingen... Foto: beeldstil uit Binnen de Muren. Volgende Vorige 1/2 Film over Bredase Koepelgevangenis gratis te zien op YouTube.

De Koepelgevangenis aan de rand van de binnenstad in Breda herbergt vele verhalen, die door filmmaker Troy Gazan zijn vastgelegd in de film Binnen de Muren. Na voorstellingen in de bajes en het Chassé Theater, zou zijn afstudeerproject te zien zijn op verschillende filmfestivals. Maar door de coronacrisis zijn al die festivals afgelast. Daarom zet Gazan zijn film vrijdagochtend gratis online op YouTube.

Geschreven door Raoul Cartens

Hoewel de Koepelgevangenis in Breda niet meer wordt gebruikt - sterker nog, te koop staat - wekt het complex aan de rand van de binnenstad nog altijd de nieuwsgierigheid van veel mensen. Wat heeft zich daar de afgelopen decennia afgespeeld? De film Binnen de Muren licht een tipje van die sluier op.

Drie van Breda

Ton Mink was 34 jaar bewaarder in deze gevangenis. Aan Troy Gazen vertelde hij vele verhalen. Over opstand, machtsmisbruik en over wat voor mannen oorlogmisdadigers Joseph Kotalla, Ferdinand aus der Fünten en Franz Fischer waren.

Oktober vorig ging 'Binnen de Muren' in première op de meest logische plek: op de binnenplaats van de Koepel. Na een paar vertoningen in het Chassé Theater zouden filmfestivals de volgende halte zijn.

Maar de uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten. Daarom gooit Troy Gazan zijn afstudeerproject nu gratis op YouTube. "Ik had op wat extra vertoningen gehoopt. maar ik ga er niet over klagen. Het is zoals het is, dus we leven er mee."

