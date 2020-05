A2 bij Eindhoven uren dicht na ongeluk bij knooppunt Ekkersweijer

De A2 bij Eindhoven werd vrijdagochtend volledig afgesloten, na een ongeluk dat rond halfacht gebeurde bij knooppunt Ekkersweijer. Er stond om acht uur zes kilometer file vanaf Boxtel, goed voor een uur vertraging.

Tot halftien kon het verkeer de plaats van het ongeluk alleen passeren via de vluchtstrook. Verkeer richting Eindhoven kreeg daarom het advies om te rijden via Tilburg. Dit kan door de A65 en de A58 te nemen. Inmiddels zijn twee rijstroken van de A2 weer vrijgegeven.

Stoeptegels

Op het punt waar de A2 zich splitst richting Best en Eindhoven, kantelde een bestelbus met een aanhangwagen. "Die aanhangwagen was geladen met stoeptegels en die liggen nu verspreid over de eerste twee rijstroken", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "De bus en de aanhangwagen liggen op de twee andere rijstroken." Hij hoopte dat de opruimwerkzaamheden rond tien uur voorbij zouden zijn, maar rond halfelf waren nog altijd twee rijstroken dicht.