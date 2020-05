Politie valt huizen binnen in Helmond in onderzoek naar drugshandel

Dit huis wordt doorzocht op drugs (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

De politie doorzoekt vrijdagochtend twee huizen in Helmond in een onderzoek naar drugshandel in de binnenstad. Drie mannen zijn aangehouden.

Geschreven door Bart Elzendoorn

Een van de huizen die wordt doorzocht staat op de Bockendonk in de wijk Brandevoort. Op die locatie is een man opgepakt. Een politiehond heeft gezocht naar drugs. Het is nog niet bekend of de hond iets heeft gevonden. Een auto is in beslag genomen voor onderzoek.

Ook een huis in de Molenstraat wordt doorzocht. Daar is ook een man aangehouden. Op een derde locatie is de derde verdachte aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder ging het hier niet om een doorzoeking.

Onderzoek bij een huis in de Helmondse wijk Brandevoort (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).