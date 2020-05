Schapen doodgebeten van kuddes in Hedikhuizen: 'Schapenboeren zijn zo bang op dit moment'

Dode schapen in Hedikhuizen (foto: Ilse Schoenmakers).

Jos Verhulst schrok zich een ongeluk toen hij vrijdagochtend bij zijn schapenkudde in Hedikhuizen aankwam. Diverse schapen bleken doodgebeten. Ook bij zijn buurman was het raak. Dit moet het werk van een wolf zijn, meent Jos.

Geschreven door Peter de Bekker

"Mijn buurman stond bij zijn schapen en zei: kijk hier toch eens, Jos! Drie schapen zijn doodgebeten en anderen open gevreten. Ik zei: ja, dit is het werk van de wolf. Och, wat ziet het er toch uit!"

'Wolf is de Maas overgestoken'

Vervolgens ging hij bij zijn eigen schapen kijken, een kudde van in totaal 120 dieren. "Daar kwam ik gelijk twee dode schapen tegen. Zeker twee of drie zullen geëuthanaseerd moeten worden. Die zijn helemaal beschadigd. Daarnaast zijn er zeven of acht licht beschadigd aan de nek en aan de bil. Al mijn dieren zijn geschrokken en over de flos. Ik heb meteen de dierenarts en het wolvenmeldpunt gebeld."

Donderdag hadden schapenboeren in de verre omtrek van de Maas al contact met elkaar opgenomen nadat woensdag in het Gelderse Aalst schapen waren doodgebeten en donderdag in Wijk en Aalburg. "Nu is 'ie schijnbaar 's nachts de Maas overgestoken."

'Het is de vraag wanneer je aan de beurt bent'

Eerder kwamen er ook al meldingen binnen van aangevallen schapen in andere delen van het land. "Op de Veluwe en in Drenthe zijn zeven of acht schapenboeren al de pineut geweest", weet Jos. "Nou zijn wij ook de pineut. Ze zeggen dat zo'n wolf 150 kilometer per nacht kan trekken. Alle schapenboeren zijn zo bang op dit moment..."

Jos denkt dat veel mensen vanwege de wolf zullen besluiten om geen schapen meer te houden in Nederland. "Daar ben ik zeker van. Dit kan gewoon niet, het is niet om aan te zien. Het is nu gewoon de vraag wanneer je aan de beurt bent."

Verscheuren

Jos is ervan heilig van overtuigd dat dit het werk van een wolf is. "Dat zie je aan de beschadigingen bij de aangevallen dieren", legt hij uit. "De wolf heeft de eigenschap een dier bij de nek te pakken en die dan te verscheuren. Dat gaat met grof geweld. Een aantal schapen van mijn buurman en mij is opengetrokken, helemaal opengescheurd. Dat is niet wat een hond kan doen."