Man opgepakt voor valse bommeldingen op station in Breda

Een 67-jarige man is donderdagnacht opgepakt omdat hij valse bommeldingen had gedaan op het station van Breda.

Bom in tas

Een getuige belde enkele minuten later met de meldkamer. Hij was aangesproken door de man, die fluisterde dat er een bom in de achtergelaten tas zat. De verdachte sprak weer iets later een andere getuige aan, dat er iets ging gebeuren met de tas.