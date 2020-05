Eerst week op basisschool De Stokland beviel goed: 'Maar we moesten wel heel de dag handen wassen'

Groep 6 krijgt weer les van juf Lianne (foto: Tonnie Vossen)

Een week na de heropening zit de schoolroutine er weer goed in op basisschool De Stokland in Son en Breugel. Bij de leerkrachten overheerst de opluchting dat er geen grote leerachterstanden zijn ontstaan. En de leerlingen zijn blij dat ze na bijna twee maanden thuisonderwijs weer les krijgen van hun juf of meester. "Maar we moeten wel heel vaak onze handen wassen, eigenlijk de hele dag."

Geschreven door Tonnie Vossen

Op De Stokland zijn zo'n beetje alle kinderen deze week weer naar school gegaan. “Er zijn maar drie leerlingen thuis gebleven, dat is één procent. Dus dat valt heel erg mee”, zegt directeur Marianne van Lent. “Alle drie hebben ze onderliggende gezondheidsklachten en daarom vonden hun ouders het veiliger om ze nu nog even thuis te houden.” Van de onderwijzers is er maar eentje uit voorzorg thuis gebleven. “Zijn vrouw is net bevallen.”

Weer contact

Juf Lianne van Rijckevorsel van groep 6 kijkt vrijdagmorgen goedkeurend de klas rond. “We beginnen vandaag gezamenlijk om elkaar even te ontmoeten en gaan daarna in twee groepen verder.” Dat overgangsmoment wordt door een deel van de meisjes gebruikt voor een uitbundig handenklap-spelletje. “Je ziet hoe blij ze zijn om weer contact te hebben met elkaar”, zegt Lianne ontroerd.

“Kinderen zijn heel flexibel. We hebben allerlei aanpassingen doorgevoerd vanwege de coronamaatregelen, maar ze zijn er binnen een week al aan gewend.” Voor de meesten springt vooral het veelvuldige handenwassen eruit. Uitgebreid sommen ze de momenten op: “ Voordat je naar binnen mag op school, voor de pauze, na de pauze, voor en na het eten. En iedere keer als je naar de wc bent geweest.” Zo vaak doen ze het thuis niet, dat is zeker. “Eigenlijk de hele dag door.”

'Weg van je broertjes'

De kinderen zijn het erover eens dat de juf beter is in uitleggen dan hun ouders. “Maar school is ook fijner omdat je dan even weg bent van je broertjes”, zegt Lisa. Het thuisonderwijs heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de kinderen geen leerachterstand hebben opgelopen, constateert juf Lianne. “We zijn nog maar net begonnen, maar voor zover ik nu kan waarnemen is daar geen sprake van.” Vol overtuiging staat ze sinds de heropening weer voor de klas. “Ik heb er nooit over getwijfeld.”

“Als ik naar de kinderen kijk is het een goed besluit geweest om de scholen weer te openen”, zegt directeur Marianne. “ En ook voor veel ouders is het goed. Maar het effect op de volksgezondheid weten we pas over veertien dagen, dus dat is nog even afwachten.”