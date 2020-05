Twee doden gevonden in huis in Made

In een huis in Made zijn vrijdagmorgen twee doden gevonden. De lichamen werden rond halftien aangetroffen.

Iemand die aan de deur stond, seinde de politie in toen er niet werd open gedaan. Wat precies de argwaan wekte, is onduidelijk. Agenten zijn vervolgens de woning aan de Hooimijt binnen gegaan.

Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De omgeving rond het huis is afgezet voor politieonderzoek. "Daar zijn we nog wel even mee bezig", vertelt een woordvoerder.