Weinig vluchten en dichte winkels op Eindhoven Airport, luchtvaartmaatschappijen kijken wel vooruit

De vertrekhal is helemaal leeg (foto: Jos Verkuijlen)

Een bijna lege hal, gesloten winkels en nog maar vier vluchten per dag. De uitbraak van het coronavirus heeft ook voor Eindhoven Airport grote gevolgen. Hoe is het nu op de luchthaven?

Geschreven door Ista van Galen

Normaal gesproken vertrekken er in een zomerperiode zo’n zeventig vluchten per dag vanaf Eindhoven Airport en lopen er 15.000 tot 20.000 reizigers rond. Dat is natuurlijk allang niet meer zo. Er gaan nog maar maximaal vier vluchten per dag vanaf de luchthaven, uitgevoerd door Ryanair en Wizz Air.

Toestellen niet vol

De toestellen die nu vliegen, zitten nog lang niet vol, zo weet Judith de Roy van Eindhoven Airport te vertellen. “Hoeveel erin zitten, kan ik niet precies zeggen. Maar ze zitten in ieder geval niet vol. Er komen ook vaak mensen niet opdagen.”

Alleen noodzakelijk reizen naar het buitenland, is het devies nog steeds. Wie zitten er nu dan in de vliegtuigen? “Waarschijnlijk zijn het mensen die moeten reizen voor hun werk. Daar zou je achter kunnen komen door een enquête te houden. Maar het gaat ons als luchthaven natuurlijk niet aan waar mensen heengaan, dus dat vragen we ook niet.”

Drukker

Hoe dan ook: als het aan de luchtvaartmaatschappijen ligt, wordt het binnenkort stukken drukker op Eindhoven Airport. Ryanair heeft grootse plannen. De Ierse luchtvaartmaatschappij maakte deze week bekend vanaf 1 juli 40 procent van de vluchten te willen hervatten. Vanaf Eindhoven Airport gaat de luchtvaartmaatschappij nu nog drie keer per week naar Londen Stansted, maar het is de bedoeling dat daar in juli ruim dertig bestemmingen bijkomen.

Wizz Air vliegt vanaf Eindhoven dagelijks alleen naar Budapest en twee tot drie keer per week naar Sofia. Maar die maatschappij wil dat langzamerhand ook weer gaan uitbreiden, zo weet De Roy te vertellen. Of dat ook echt kan, is een ander verhaal. “Het blijft natuurlijk afhankelijk van restricties en richtlijnen van landen”, zegt De Roy.

Transavia zou binnenkort ook weer gaan vliegen vanaf Eindhoven, maar maakte deze week bekend de periode om niet te vliegen nog een week te verlengen. Alle vluchten tot en met 3 juni zijn dus geannuleerd. Vanaf nu wordt er wekelijks gekeken en bekendgemaakt welke vluchten weer kunnen worden opgestart.

Zomerperiode

Of er daadwerkelijk meer vluchten bijkomen in de zomerperiode is nog niet te voorspellen. Maar mocht dat het geval zijn, dan heeft Eindhoven Airport tegen die tijd extra maatregelen klaarliggen. “We zijn druk aan het kijken naar wat er allemaal moet gebeuren. Er zijn al veel maatregelen om bijvoorbeeld genoeg afstand van elkaar te kunnen houden. Als het drukker gaat worden, komen daar nog maatregelen bij. Maar een net zo drukke zomer als voorgaande jaren zal het zeker niet worden”, zegt De Roy.

Eén van die maatregelen is de sluiting van de winkels in de luchthaven. Alleen de Albert Heijn to Go is open. Of de horeca op de luchthaven daar per 1 juni bijkomt, is nog onbekend. “Dat zou kunnen, maar daar hebben we tot nu toe nog geen informatie over.”