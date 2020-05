Drugs versneden en verpakt in appartement in Tilburg, man (22) aangehouden

Een deel van de in beslag genomen spullen (foto: Toby de Kort/SQ Vision) Een deel van de gevonden drugs (foto: Toby de Kort/SQ Vision) Volgende Vorige 1/2 Een deel van de in beslag genomen spullen (foto: Toby de Kort/SQ Vision)

De politie heeft vrijdagochtend in een appartement aan de Puccinistraat in TIlburg een drugsverwerkingsplek gevonden. In de woning werden waarschijnlijk verschillende soorten drugs versneden en verpakt. Een 22-jarige verdachte is aangehouden.

Geschreven door Rebecca Seunis

Rond zes uur 's ochtends wilde de politie de man aanhouden, toen ze in het appartement een grote hoeveelheid drugs, envelopjes en pakketdozen vonden. Er werd onder andere amfetamine gevonden.

De politie vond amfetamine (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties)

De bewoner was op dat moment niet aanwezig, maar is later in een huis in de buurt aangehouden.

Gevaarlijk

Volgens de politie is zo'n verwerkingsplek voor drugs gevaarlijk, omdat het explosiegevaar met zich meebrengt. "Ook worden de chemicaliën vaak geloosd via het riool, wat zeer schadelijk is voor het milieu", aldus de politie.

De politie vond ook verpakkingsmaterialen (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties)