Omwonenden van Eindhoven Airport genieten van de stilte: ‘In de tuin zitten kan eindelijk weer’

Mensen die in de buurt van Eindhoven Airport wonen, klagen al jaren over lawaai en de luchtvervuiling. Nu ligt het vliegverkeer bijna volledig stil. “Het is nu weer zoals het hier vijftien jaar geleden was”, vertelt Wim Scheffers.

Geschreven door Ista van Galen

Wim woont pal onder een van de drukste vliegroutes van Eindhoven Airport. Sinds het aantal vluchten fors is teruggedrongen, geniet hij volop van alle rust. “Geweldig is het!”, is zijn eerste reactie. “Misschien is het toeval, of komt het doordat er ook minder autoverkeer is, maar de lucht is weer stralend blauw. De vogels fluiten. Het is weer zalig wonen hier.”

Minder geluidsoverlast

Ook het feit dat er bijna geen geluidoverlast meer is, vindt Wim fijn. Hij zit in het bestuur van Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), dat al jaren vecht voor vluchten in het weekend pas vanaf acht uur ’s ochtends.. “Normaal zijn alle omwonenden hier standaard om 07:02 uur wakker door een opstijgend vliegtuig. Nu word ik weer eens gewoon spontaan om acht uur ’s ochtends wakker. We genieten hier dus even van de tijdelijke 'vliegvakantie'.”

“Vooral omdat de herrie in één keer is verdwenen, merk je pas hoe heftig het eigenlijk was. Mensen hebben gebeld om te zeggen dat ze zich nu pas realiseren hoe erg die overlast door de jaren heen is geworden”, zegt Wim.

Ook Willemieke Arts merkt dat de vermindering van het vliegverkeer een ontzettende verademing is voor de omwonenden. “Je merkt zo veel verschil. Iedereen zit nu weer massaal in de tuin. De mensen laten weten dat ze het zo fijn vinden, dat ze niet iedere keer weer worden opgeschrikt door het vliegtuiglawaai", vertelt ze.

En ook Hans Everstijn van Leefbaarheidsteam Achtse Barrier merkt het verschil. “Het was altijd een ramp om buiten te zitten, dus het is genieten dat dat nu weer even kan.”

Terug naar oude situatie

Ze zijn zich er wel van bewust dat de rust maar tijdelijk is. Als er weer gevlogen mag worden, zal de overlast ook weer toenemen. “Ik denk dat het dan weer hetzelfde gaat worden als voorheen”, zegt Hans.

Willemieke kijkt wat optimistischer naar de toekomst: “Ik zie dat er in de politiek wel een discussie op gang komt, waarin het niet vanzelfsprekend is dat we hierna verdergaan op de oude voet. Het is belangrijk dat die discussie goed wordt gevoerd en dat we hier lessen uit trekken. Zomaar teruggaan naar de oude situatie is onacceptabel.”

Ondanks dat de rust zo fijn is, leeft Wim ook mee met de luchthaven. “Ik gun die gevolgen van de crisis niemand hoor. Ook Eindhoven Airport niet. Die heeft het natuurlijk ook moeilijk nu. En ik ben niet tegen vliegen, maar wel tegen de hinder die het teweegbrengt, zoals geluidsoverlast en luchtvervuiling.” Hij hoopt dat daar na de crisis anders tegenaan wordt gekeken.