Meisjes geven bloemen aan ziekenhuispersoneel ETZ: 'Moet je huilen als patiënt doodgaat?'

Twee jonge meisjes uit Tilburg die graag iets liefs wilden doen voor het zorgpersoneel van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, hebben daar vrijdag heel wat bosjes bloemen afgegeven voor alle harde werkers in het ziekenhuis. De bloemen hebben ze gekocht, met geld dat ze zelf inzamelden.

Medewerkers Freek en Eric mochten de bloemen in ontvangst nemen. Maar Demi en Janne hadden ook vragen over het ziekenhuis en over corona. Ze mochten zelfs een kijkje nemen op een van de kamers van de Intensive Care. Een kamer die inmiddels gelukkig leeg is, maar waar een paar weken geleden nog een zieke coronapatiënt lag.