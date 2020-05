Nieuwe Brabantse coalitie kan na ongekend fel debat aan de slag, portefeuille Cultuur toch terug

Een meerderheid van Provinciale Staten van Brabant heeft voor het bestuursakkoord gestemd. Dat betekent dat VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant tot 2023 aan de slag kunnen. Ze krijgen steun van 50Plus en CU/SGP. Alle andere partijen waren tegen.

De culturele sector protesteerde heftig tegen het akkoord omdat daarin de specifieke portefeuille cultuur was geschrapt en was veranderd in vrije tijd. Dat werd staande de vergadering rechtgetrokken. Met de wijziging in de naam Vrije Tijd, Cultuur en Sport hoopt de nieuwe coalitie draagvlak te creëren in de culturele sector. De voorgenomen bezuinigingen blijven bestaan.