De politie doet onderzoek aan het Roland Holsthof in Tilburg (foto; Jack Brekelmans/SQ Vision).

Bij een overval in een huis aan het Roland Holsthof in Tilburg is vrijdagnacht iemand gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Geschreven door Peter de Bekker

De overval vond rond halfvier plaats.

Buit

"Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is", laat een agent weten. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

De politie doet onderzoek.