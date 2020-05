Vrouw gewond bij woningoverval in Tilburg: dader met buit gevlucht

De politie doet onderzoek aan het Roland Holsthof in Tilburg (foto; Jack Brekelmans/SQ Vision).

Bij een overval in een huis aan het Roland Holsthof in Tilburg is vrijdagnacht iemand gewond geraakt. De overvaller is met een onbekend geldbedrag gevlucht.

Geschreven door Peter de Bekker

Rond kwart voor vier ontvangt de politie een melding van de woningoverval. Ter plekke blijkt dat deze al om halfeen heeft plaatsgevonden.

De politie heeft de buurt uitgekamd maar zonder succes. Het onderzoek loopt nog en de politie is op zoek naar mogelijke getuigen.