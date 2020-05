Vermiste Dré (13) is na urenlange vermissing in goede gezondheid teruggevonden

Archieffoto: Karin Kamp.

Dré (13), die sinds vrijdagochtend spoorloos was, is in goede gezondheid teruggevonden. Dat laat de politie zaterdagochtend weten. De jongen vertrok vrijdagochtend vanuit huis naar zijn school in Breda, maar kwam daar nooit aan.

Geschreven door Peter de Bekker

Vanwege de vermissing werd een zogenoemd Vermist Kind Alert verspreid. In dat geval maakt de politie zich 'ernstig zorgen om het welzijn van het vermiste kind'. Er werd ook een foto van de jongen gedeeld.

'Fascinatie voor auto's'

Omdat Dré een fascinatie heeft voor auto's, vroeg de politie autodealers en autoslopers in de omgeving van Breda en Zeeland om extra alert te zijn op de vermiste jongen.

Waar de jongen sinds vrijdagochtend verbleef, is niet bekendgemaakt.