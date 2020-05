Man randt tienermeisje aan in Hulsel, verdachte gaat ervandoor in donkere auto

Archieffoto (foto: Rob van den Broek).

Een tienermeisje is vrijdagmiddag aangerand door een man in Hulsel. Dit gebeurde rond twee uur, in de buurt van de Molendijk en de Latestraat.

Geschreven door Peter de Bekker

De verdachte ging er na de aanranding vandoor in een blauwe of donkerkleurige auto. Het zou gaan om een Opel Astra-stationwagen. "Mogelijk stond die op een zandpad op de locatie geparkeerd", laat een politiewoordvoerder weten.

Signalement

De verdachte is een blanke, kale man . Hij wordt zo'n 1,70 meter lang geschat en heeft een stevig postuur .

De politie vraagt mensen die meer kunnen vertellen of camerabeelden hebben van deze buurt zich te melden. "Elk aanknopingspunt kan helpen."