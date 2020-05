Kanoverhuurders balen van vaarverbod door lage waterstand in De Dommel: 'Ik had 40 boekingen staan'

Op dit stuk tussen de Belgische grens en de Venbergse watermolen mag vanaf maandag niet gevaren worden (Foto: Imke van de Laar)

Het water in De Dommel staat zo laag dat een deel van de rivier vanaf maandag wordt afgesloten voor kano's en andere bootjes. Een flink strop voor kanoverhuurders, die met het mooie weer en het Hemelvaartweekend in het vooruitzicht topdrukte hadden verwacht.

Geschreven door Imke van de Laar

Een beetje onwennig stapt Marloes Bongers in een kano. Ze is verrast als ze hoort dat ze een van de laatste is die deze tocht mag maken. "Ik denk dat we daarom extra gaan genieten van deze dag. Dit is wel uniek."

Daar sluit haar vriend Roel zich bij aan. "We hebben heel veel geluk. Ik heb een paar dagen geleden geboekt, maar toen besefte ik totaal niet dat we een van de laatsten waren die hier zouden mogen varen."

Marloes en Roel beginnen aan hun kanotocht op De Dommel

Doodsteek

Het vaarverbod geldt voor het traject vanaf de Belgische grens tot aan de Venbergse Molen bij Valkenswaard. Volgens Waterschap De Dommel zit er op dit moment zo weinig zuurstof in het water, dat vissen en ander leven in de rivier beschermd moeten worden. Bovendien zouden bootjes vast kunnen lopen door het lage water.

Robert van Gennip is al veertig jaar eigenaar van Puur Kanoverhuur. Nog nooit heeft hij het water in de rivier zo laag zien staan. Hij wijst naar de oever. "Hier zie je nu zand, maar normaal staat daar water. Het scheelt een halve meter met hoe hoog het water normaal staat."

Maar de kanoverhuurder is op zijn zachtst gezegd niet blij met het vaarverbod. "We mochten al niet veel meer vanwege de coronacrisis. De scholen en bedrijven die normaal bij ons boeken, vielen daardoor weg. Dat een deel van De Dommel nu ook nog dicht gaat voor de dagrecreatie is de doodsteek voor ons. Zonder water kunnen wij niks."

Wachten op privacy instellingen...

Al veertig boekingen

Het is extra zuur omdat er voor de komende week prachtig weer is voorspeld en mensen vrij zijn vanwege Hemelvaart. Veel watersportliefhebbers hadden al een kanotochtje geboekt. Robert: "Ik had al veertig boekingen staan. Dat hadden er wel zeventig of tachtig kunnen worden, maar ik heb het op een gegeven moment stopgezet omdat ik niet iedereen weer af wilde zeggen."

Op het eindpunt van de kanoroute stapt op dat moment Alex de Groot uit Eindhoven uit zijn kano. Hij heeft er met zijn dochter een flinke tocht op zitten. En hoewel hij daarvan genoten heeft, begrijpt hij wel dat dit deel dicht gaat. "Bij een bruggetje zaten we even vast. We moesten heen en weer wiebelen om weer los te raken. Dus ik begrijp het, maar jammer is het wel."

Aan de oever van de Dommel is duidelijk te zien dat het water erg laag staat

Alternatieve route

Er is een alternatieve route voor de kanotochten bedacht. Die loopt van de Venbergse Molen in Valkenswaard naar de Volmolen in Waalre. Maar Robert betwijfeld of die wel geschikt is. "Dan moeten mensen een paar keer uit de kano stappen, een stukje lopen met hun kano en weer opnieuw het water in. Dat is voor gezinnen volgens mij niet geschikt."

Er zit voor hem voorlopig dus niets anders op dan een regendansje doen en hoop houden. En dat laatste is hij absoluut van plan. "Ik houd zeker hoop. En hoop doet leven, zeggen ze!"