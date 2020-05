Vermiste Tilburgse kat Kas mogelijk gestolen: 'Wij kunnen niet meer slapen'

Al sinds dinsdag is kat Kas spoorloos. Eigenaresse Fatme Tasim uit Tilburg vermoedt dat haar Britse korthaar mogelijk gestolen is. "En hij kan niet buiten leven. Wij zijn heel verdrietig."

Een flyeractie in de Tilburgse wijk Reeshof met meer dan vijfhonderd flyers leverde niets op. Ook op Facebook heeft Fatme het nieuws van de vermissing gedeeld met het verzoek naar kater Kas uit te kijken.

'Buiten en online zoeken' Dag en nacht is Fatme naar Kas op zoek. "Wij kunnen niet meer slapen. Wij hebben zelfs een dierentolk ingeschakeld. Als wij niet buiten kunnen zoeken, dan zoeken wij hem online."

Kater Kas is 22 maanden oud. De Britse korthaar is een gewilde kat. Hij is chemisch gecastreerd en daarom interessant om als dekkater gebruikt te worden.