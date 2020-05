Knuffelbeer Ruud Benard gruwelt van verplichte anderhalve meter afstand

Wachten op privacy instellingen... Ruud Benard mag voorlopig niet knuffelen (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige 1/2 Ruud Benard kan voorlopig niet knuffelen.

Ruud Benard, oud-deelnemer van het tv-programma Big Brother heeft het 'lekker even knuffelen' tot zijn handelsmerk gemaakt. Zelfs 20 jaar na de reality soap wordt de Bredanaar nog steeds om de haverklap gevraagd om een stevige omhelzing. Maar nu even niet, want het in strijd met de regels rond het coronavirus. Benard gruwelt van de anderhalvemeter-samenleving.

Geschreven door Raoul Cartens

Ondanks zijn afschuw van het 'nieuwe normaal' houdt ook Benard zich aan de regels en hoopt dat er snel een vaccin komt.

Even vastpakken

Want volgens de Bredanaar kan de maatschappij helemaal niet zonder knuffelen. "Een mens is een sociaal wezen, heeft behoefte aan fysiek contact. Een arm om je heen. Even vastpakken. Dat is zo belangrijk voor een mens. Als je dat niet hebt, dan voel je je niet echt mens meer."

Door het coronavirus is onze woordenschat ook weer wat termen rijker geworden. Zoals anderhalvemeter-samenleving, het nieuwe normaal en huidhonger.

'Sexen'

Benard moet erom lachen: "Het is misschien een wat agressief woord, maar het geeft aan dat ieder mens behoefte heeft aan elkaar vastpakken, 's avonds in bed tegen elkaar aan kruipen, sexen en tongzoenen. Dat is gewoon normaal in het leven."

Voor hem kan het vaccin niet snel genoeg komen. "Ik ben bekend geworden om het knuffelen en ik hoop dat ik dit weer snel kan oppakken."