Problemen bij reservering dagje Efteling, systeem platgelegd

Abonnementhouders kunnen vanaf zaterdagmiddag een Eftelingbezoek plannen. Dat zorgt voor extreme drukte. Mensen die probeerden te reserveren, kregen meldingen dat er nog duizenden wachtenden voor hen waren. Toen ze eindelijk door de wachtrij heen kwamen, kreeg een deel van hen een foutmelding waardoor ze weer opnieuw de wachtrij in moesten. Om de technische problemen op te lossen, is het hele systeem rond half vijf stilgelegd.

Later kwam daar de melding bij dat de wachtrij gepauzeerd was. Daardoor kon niemand meer reserveren, maar het aantal wachtenden liep nog verder op naar bijna 35.000. Volgens het pretpark is alles op pauze gezet vanwege de foutmeldingen die sommige mensen kregen bij een reservering. "Een deel van de abonnementhouders heeft er last van, onze ict-afdeling is ermee bezig."

Wat die maximale capaciteit is, wil de Efteling niet in concrete cijfers uitdrukken. "Het wisselt, afhankelijk van de hoeveelheid personeel die we in kunnen zetten. En als er een attractie in onderhoud is, is de maximale capaciteit ook minder," zegt een woordvoerder.