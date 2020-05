Automobilist racet in huurauto met 225 kilometer per uur over A2: 'We moesten alle zeilen bijzetten'

Archieffoto: Karin Kamp

Een automobilist uit België moest zaterdagavond zijn rijbewijs inleveren op de A2 bij Best. Hij racete in een huurauto met een snelheid van ruim 225 kilometer per uur over de snelweg.

Geschreven door Peter de Bekker

"Een onopvallende motorrijder moest alle zeilen bijzetten om hem te laten stoppen", laat een agent weten. De 29-jarige Brusselse automobilist bood nog zijn excuses aan. "Maar die kwamen te laat."