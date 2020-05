Uitslaande brand in appartement in Tilburg, bewoners kunnen op tijd wegkomen

In een flat aan de Rubinsteinstraat in Tilburg woedde zaterdagavond een uitslaande brand. Het vuur werd rond kwart voor twaalf ontdekt.

Kat en vogels gered De bewoonster en haar dochter konden het appartement veilig verlaten. Zij zijn wel nog even nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer haalde een kat en een kooi met twee vogels uit het appartement.

Autobranden

's Nachts woedden er in Tilburg ook nog twee autobranden. De eerste vond plaats in de Kruidenlaan en werd rond kwart voor drie ontdekt. Deze bestelbus brandde aan de voorkant volledig uit. Een auto die vlakbij geparkeerd was, raakte beschadigd.