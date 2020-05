Roy Meyer wil gevecht met Henk Grol voor olympisch ticket: 'Ben ervan overtuigd dat ik de beste ben'

Judoka Roy Meyer uit Breda (foto: Hollandse Hoogte).

De Olympische Spelen in Tokio staan met hoofdletters in de agenda van de Bredase judoka Roy Meyer geschreven. Hij wil erbij zijn, volgend jaar. Maar ook Groninger Henk Grol maakt kans op dat ene ticket bij de zwaargewichten. Normaal gesproken wijst de judobond iemand aan, maar nu er vanwege het coronavirus geen officiële wedstrijden zijn, opperen Erik Dijkstra en Frank Evenblij van Bureau Sport een heus duel tussen de twee. In 'Rico Verhoeven-Badr Hari-stijl', met dat ene ticket als inzet. Meyer ziet daar wel iets in.

"Als ik uitgedaagd word, ga ik daar niet voor wegrennen", vertelt de Bredanaar. "Ik vind dat wel grappig. Kijk, we vechten heel vaak op internationaal niveau, maar we hebben het op de een of andere manier nog nooit tegen elkaar moeten opnemen. Natuurlijk is dat ook niet het hoofddoel, maar het zou wel leuk zijn als het een keer gebeurt."

'Ik ben de beste'

"Ik ben ervan overtuigd dat ik de beste zwaargewicht van Nederland ben", legt Meyer uit. "Ik behoor tot de top drie zwaargewichten van de wereld." Op de wereldranglijst staat de Bredanaar ook hoger dan Grol, maar die wijst wijst erop dat hij veel meer medailles heeft gewonnen en dat hij dus naar de Spelen moet gaan.

"Het is best wel een complexe situatie", knikt Meyer. "Met zekerheid zeggen dat je wel of niet naar de Spelen gaat, kan gewoon niet. Dit wordt besloten door een commissie die naar verschillende zaken kijkt. Natuurlijk is het belangrijk dat je hoog op de ranking staat, maar dat is niet het allerbelangrijkst. Je moet ook internationaal goed tegen andere toppers draaien. Het helpt heel erg als je een WK-medaille hebt of zoiets. Het WK is het grootste toernooi van de wereld. Nog groter dan de Olympische Spelen, nog sterker qua bezetting. Maar je moet ook in zekere mate consistent zijn. Ik bedoel: als je een of twee keer een medaille pakt maar daarna op de helft van de toernooien niet, ben je dan de grootste kanshebber? Ik denk het niet."

Grootste ballen

Meyer spreekt van een 'ontzettend grijs gebied' op basis waarvan de bond een afweging maakt. "Het is heel moeilijk. Op het moment dat je dit met een soort tweestrijd tegen elkaar zou uitvechten, zou dat duidelijker zijn. Dat doen ze in sommige landen ook. Daar wijzen ze heel duidelijk een toernooi hiervoor aan. Als je het daar goed doet of beter dan de ander, ga jíj naar de Spelen. Dat is veel beter, vind ik."

Wat hem betreft, moet de tweestrijd er dus komen. "Maar dan moeten we het wel leuk doen. Ik vind dat degene die dan verliest zijn kandidaatschap ook echt moet intrekken. Dan moet het een gevecht worden wie de grootste ballen heeft. Dan moet het echt ergens om gaan."