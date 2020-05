‘Ga lekker terug naar je eigen land’, grensconflict tussen Nederbelgen en 'echte' Belgen

Een door corona gesloten grensovergang tussen Nederland en Belgie

“Wij willen dat er gelijkheid komt, want wij willen net als de Belgen ook op familiebezoek kunnen”, vertelt de beheerder van de hard groeiende, maar besloten Facebookgroep 'Nederbelgen in Hamont en omstreken'. Ze kunnen op weinig begrip rekenen: "Dan hadden we maar in Nederland moeten blijven wonen, is dan het verwijt. Ga lekker terug naar je eigen land.”

Geschreven door Rob Bartol

“Sinds 10 mei mogen de Belgen met z’n vieren weer op familiebezoek, dat heet een essentiële verplaatsing. Maar de ruim vierduizend Nederlanders die in de gemeente Hamont-Achel wonen (van wie 90 procent Brabanders) mogen niet naar ‘ons moeder’ een paar kilometer verderop in bijvoorbeeld Budel omdat de grens gesloten is. In de openbare Facebookgroep van het dorp krijgen we het verwijt dat we niet moeten zeuren als we vragen om gelijke behandeling."

Om te ontsnappen aan het gepest en getreiter op Facebook van sommige Belgische plaatsgenoten van het tienduizend inwoners tellende Hamont-Achel, hebben Nederlanders woonachtig in dat dorp een eigen besloten Facebookgroep opgericht. In die groep onderzoeken ze met elkaar de mogelijkheden om toch op familiebezoek te kunnen in het Brabantse Nederland. De beheerder van de Facebookgroep doet anoniem zijn verhaal, omdat hij niet nog meer met de nek aangekeken wil worden in het dorp. *

“Het zijn bijna allemaal Brabanders die hier wonen”, vertelt hij. “Ook wij willen op familiebezoek kunnen. De Belgen mogen sinds een versoepeling theoretisch naar Antwerpen of de Ardennen rijden voor familiebezoek, maar wij mogen de grens niet over met Nederland die nota bene aan de gemeente grenst.”

Die situatie zorgt voor verdeeldheid en chagrijn in het dorp. “Als wij aangeven dat de Belgen dit slecht geregeld hebben voor de Nederlandse grensbewoners, dan krijg je te horen dat je maar lekker terug moet gaan naar je eigen land. Dat zijn uitspraken die ons diep raken”, vertelt hij.

Dan ga je toch lekker terug naar je eigen land

Schepen Jacky Umans van de gemeente Hamont-Achel verwacht dat er volgende week een besluit valt over de grensproblematiek. “Er zullen strikte voorwaarden aan verbonden zijn, maar ik verwacht dat de grens weer opengaat.” Ook het stadsbestuur is de strijd tussen Belgen en Nederlanders op sociale media niet ontgaan. “Er zijn altijd individuen die zo bot reageren. Dat vinden we heel erg voor de Nederlanders, wij maken geen onderscheid tussen onze inwoners. Dat hebben we nooit gedaan.”

Hoewel er een klein beetje beweging lijkt zit te zitten in de grensproblematiek, doet de beheerder van de Facebookgroep toch een oproep aan de Nederlandse en Belgische politiek. “Ook aan commissaris Wim van de Donk want het zijn bijna allemaal Brabanders die hier wonen en nota bene werken in Brabant. We hopen ook dat hij iets kan betekenen voor ons. De boodschap is simpel, we willen op familiebezoek kunnen in Brabant er is nu ongelijkheid tussen de inwoners van het dorp.”

De grens tussen België en Nederland gaat waarschijnlijk op 8 juni officieel weer open.

* De naam van de beheerder van de Facebookgroep is wel bekend bij de redactie.