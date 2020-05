Bob legde een halve triatlon in de sportschool af voor het goede doel

Archieffoto.

Wat doe je als je een halve triatlon wilt afleggen om geld in te zamelen voor KiKa, maar het coronavirus roet in het eten gooit? Dan doe je het toch gewoon binnen, dacht Bob van Rutte uit Gemert. Afgelopen zondag zwom, fietste en rende hij 'zijn' triatlon in een sportschool.

Geschreven door Paul Ruiter

Twee kilometer zwemmen, negentig kilometer fietsen en 21 kilometer hardlopen. Bob zou het afgelopen zondag eigenlijk allemaal in Barcelona gaan doen. Daar zou hij meedoen aan de Iron Man, een prestigieus triatlontoernooi. Maar het coronavirus stak daar een stokje voor.

"Ik wilde zoveel mogelijk geld inzamelen, dus die missie ging toch wel door", zei Bob maandagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. "Toen kwam ik op het idee het zelf dan maar binnen te gaan doen." En met succes. Hij haalde de virtuele eindstreep en zamelde tot nu toe meer dan 7800 euro op voor het goede doel. En zijn actie loopt nog even door.

Support

Zwaar was het wel. Vooral het zwemmen vond hij spannend, legt Bob uit. Zwembaden zijn al een tijdje dicht, daardoor kon hij de afgelopen twee maanden niet trainen in het water. "Het viel uiteindelijk mee", zegt de triatleet over het zwemmen. "Het fietsen ging heel goed, het lopen was heel zwaar. Zo'n loopband heeft veel weerstand, dat is heel anders dan buiten. Maar al die support eromheen, alle berichtjes die ik tussendoor kreeg, dat maakte het zo bijzonder. Dat maakte een hele hoop goed."

Je moet er misschien wel een beetje gek voor zijn, om binnen een triatlon te lopen, zegt Bob lachend. "Ik weet niet of ik het iemand zou adviseren, buiten is het toch wel leuker. Maar het was super speciaal. Er zijn denk ik niet heel veel mensen die kunnen zeggen dat ze binnen een Iron Man hebben gedaan."