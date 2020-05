Huis in Waalwijk in het holst van de nacht beschoten, flink aantal gaten in gevel

Een huis in Waalwijk is zaterdagnacht rond tien voor twee beschoten. Dat gebeurde in de James Ensorstraat, bevestigt de politie aan Omroep Brabant.

Geschreven door Ron Vorstermans

In de gevel van het huis zijn zes verse gaten te zien, die door kogels zouden kunnen zijn veroorzaakt. En wat lager op de muur zitten nog drie of vier gaten.

De politie deed zondagmiddag onderzoek bij de woning met een verschillende rechercheurs en een politiehond. Maandag gaat het onderzoek verder, meldt de politie.

Agenten hebben buurtbewoners gevraagd om ze iets gezien of gehoord hebben. De politie vraagt mensen die meer weten of camerabeelden hebben, zich te melden.