PvdA Brabant wil tastbaar monument voor coronaslachtoffers

Om de slachtoffers van het coronavirus te eren, moet er een tastbare herinnering komen voor de nabestaanden. Dat oppert Edith van Dijk (PvdA), Statenlid in de provincie. Zij roept volksvertegenwoordigers op dit initiatief te nemen en bijvoorbeeld een monument te creëren.

Onzichtbare slachtoffers

“Zoveel slachtoffers van corona zijn onzichtbaar. Het doet zeer als je je bedenkt dat de meeste slachtoffers stilletjes en ver weg overlijden. Ik begon na te denken over hoe wij die in Brabant kunnen herdenken. Als volksvertegenwoordigers in de provincie zouden wij daar iets kunnen betekenen” zegt Van Dijk.