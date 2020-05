Volleybalster Yvon Beliën gaat naar Italië ‘Corona niet van invloed op mijn keus’

Volleybalster Yvon Beliën in actie

Tot voor kort vertrokken er alleen maar sporters uit Italië, het land dat zwaar getroffen is door corona. Nu is Yvon Beliën een van de eerste die weer teruggaat. De volleybalster uit Budel heeft een contract getekend bij Il Bisonte Firenze. “Ik moet me half augustus melden, maar of we dat gaan redden weet ik niet. Met de coronasituatie in Italië heb ik geen rekening gehouden.”

Geschreven door Leon Kersten

Het liefst was Beliën bij haar vorige club Galatasaray gebleven. Door de coronasituatie werd het seizoen in Turkije beëindigd en droogde ook het geld op. “Het liep financieel niet goed”, zegt Beliën.

De interesse van Firenze sluimert al een paar jaar en daarom was de keus voor de Budelse, die al eerder in de Italiaanse competitie speelde, niet moeilijk. “In mijn achterhoofd wist ik, dat ik niet te lang moest wachten. Veel clubs verkeren in financiële nood. Dan zijn er weinig plekken te vergeven en moet je niet te lang wachten in deze tijd.”

Wachten op privacy instellingen...

Trainen

Overigens trainde Yvon Beliën tot vorige week wel met haar Turkse ploeggenoten. Dat deed ze met het digitale communicatieprogramma Zoom. Alle speelsters deden dan individueel voor de camera hun training, maar wel met z’n allen tegelijk en zichtbaar voor elkaar. “Ik dacht echt dat gaat nooit werken, maar het was grappig en het werkte wel.”

Nu neemt de volleybalster even rust en werkt ze aan haar studie commerciële economie.