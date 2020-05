Extreem zware carnavalsmishandeling in pizzeria: drie mannen opgepakt, vierde nog op de vlucht

De vier verdachten van de zware mishandeling in Vlijmen.

De politie heeft maandagochtend drie mannen uit Den Haag aangehouden voor een extreem zware mishandeling tijdens carnaval in een pizzeria in Vlijmen. Een vierde verdachte is nog op de vlucht, zijn identiteit is wel bekend bij de politie. De vier worden beschuldigd van poging tot doodslag.

Geschreven door Paul Ruiter

De verdachten zijn een 47-jarige man, diens zoons van 18 en 23 en een man van 25. Ze komen allen uit Den Haag, waar de politie de drie aanhoudingen vrijdag verrichtte.

Alleen de 23-jarige zoon is nog niet opgepakt. De politie is naar hem op zoek en roept hem op zich te melden. De drie andere verdachten zitten vast in Den Bosch voor verder onderzoek.

De mannen hadden tot vorige week maandag de tijd gekregen om zich aan te geven. Toen zij dat niet deden, werden zij herkenbaar in beeld gebracht bij Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant.

Verwondingen

De vechtpartij vond in februari plaats in eethuis Het Akkertje. Op beelden van het voorval is te zien en te horen dat het er heel druk is. Plotseling slaat de vlam in de pan, worden over en weer klappen uitgedeeld en wordt zelfs iemand met een barkruk op zijn hoofd geslagen. Ook wordt een enorme plas bloed in beeld gebracht.

Een 33-jarige man werd met zijn gezicht tegen de muur gegooid en viel daarna op zijn achterhoofd op de grond. Daarna trapte een van de vechtersbazen meermaals op hem in. Het slachtoffer werd met flinke verwondingen in het gezicht naar een ziekenhuis gebracht.