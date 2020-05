Drugsnetwerk in Helmond: opnieuw drie verdachten opgepakt

De politie heeft nog eens drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een drugsnetwerk in Helmond. De opgepakte verdachten zijn 18, 28 en 25 jaar oud en komen uit Helmond. Op vrijdag arresteerde de politie drie andere mannen die mogelijk hoofdrolspelers zijn in de zaak.

De 18-jarige verdachte meldde zich vrijdagavond op het politiebureau in Helmond. Hij wist dat de politie naar op hem zoek was. Een 28-jarige man werd maandagochtend opgepakt in een Helmondse woning. Hij was er waarschijnlijk om drugs te verkopen en had een 'handelshoeveelheid' op zak. De verdachte was in het gezelschap van een 25-jarige man, ook hij is aangehouden.